МЗС України засудило насильство на протестах у Казахстані
Про це вказано на сайті міністерства, повідомляє "Громадське".
У відомстві зауважили, що для Казахстану зараз важлива деескалація ситуації й уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини, відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв'язку.
МЗС України також повідомило, що взяло до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану.
"Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну", - додали у міністерстві.
В українському закордонному відомстві також зазначили, що сприятимуть поверненню додому українців, які нині перебувають у Казахстані. "На особливому контролі" тримають ситуацію з громадянами України в Алмати.
Нагадаємо, що у Казахстані в результаті масових протестів затримано 5 135 людей
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