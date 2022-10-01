МЗС України засудило насильство на протестах у Казахстані

Заява відомства з’явилася на восьмий день заворушень

Міністерство закордонних справ України 10 січня вперше відреагувало на протести в Казахстані, які розпочалися 2 січня. У відомстві, зокрема, заявили, що уважно стежать за розвитком ситуації та засуджують насильство.

Про це вказано на сайті міністерства, повідомляє "Громадське".

У відомстві зауважили, що для Казахстану зараз важлива деескалація ситуації й уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини, відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв'язку.

МЗС України також повідомило, що взяло до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану.

"Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну", - додали у міністерстві.

В українському закордонному відомстві також зазначили, що сприятимуть поверненню додому українців, які нині перебувають у Казахстані. "На особливому контролі" тримають ситуацію з громадянами України в Алмати.

Нагадаємо, що у Казахстані в результаті масових протестів затримано 5 135 людей