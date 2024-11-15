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МЗС України засудило Шольца за розмову з путіним: це на користь кремлю

15 листопада 2024, 19:40
МЗС України засудило Шольца за розмову з путіним: це на користь кремлю
Фото: slovoidilo.ua
Вперше за два роки має відбутись розмова між канцлером ФРН і президентом рф.

В Міністерстві закордонних справ України прокоментувари розмову між канцлером Німеччини Олафом Шольцом і кремлівським правителем путіним. 

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Георгія Тихого, пише Європейська правда.

У відомстві наголосили, що розмова не несе користі для досягнення миру і лише дає путіну надію на послаблення ізоляції.

В МЗС зазначили, що Україна була поінформована про плани глави уряду Німеччини провести розмову з главою кремля. 

В тексті заяви речника зовнішньополітичного відомства України путіна не називають "президентом РФ".

"Але навіть якщо канцлер ФРН не висловлював у розмові позицій, які йшли би врозріз із позицією України, самі по собі розмови з російським диктатором не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру", – йдеться в заяві.

Тихий сказав, що довгі розмови – "це ресурс, яким путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів".

"Зараз розмови лише дають путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції… Наразі потрібні конкретні сильні дії, які примусять його до миру, а не вмовляння та спроби умиротворення, які він розцінює як ознаку слабкості та використовує у своїх цілях", – наголошується у заяві.

У МЗС додали, що ці конкретні дії відомі – і це насамперед виведення окупаційних військ рф з території України.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 листопада, путін і Шольц планують вперше за два роки зідзвонитись.

 

Володимир ПутінОлаф ШольцМЗС України

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