МЗС відмежувалося від слів Пристайка щодо Донбасу та Криму: "це його особиста думка"

Він сказав, що "не було жодного дня, щоб ми не працювали над досягненням цієї мети"

Раніше Пристайко, колишній міністр закордонних справ, у інтерв’ю "ЄвроПравді" висловив думку, що у разі провалу Мінських угод і сценарію з миротворцями Україні слід тимчасово відмовитися від ідеї повернення контролю на Донбасі, особливо якщо на кону стоятиме західний вектор розвитку держави.

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав особистою думкою заяву свого попередника Вадима Пристайка про варіант тимчасової відмови від ідеї повернення контролю на Донбасі, додавши, що його слова не відповідають офіційній позиції держави.

Таку позицію міністр висловив у коментарі "Європейській правді".

Раніше Пристайко, колишній міністр закордонних справ, у інтерв’ю "ЄвроПравді" висловив думку, що у разі провалу Мінських угод і сценарію з миротворцями Україні слід тимчасово відмовитися від ідеї повернення контролю на Донбасі, особливо якщо на кону стоятиме західний вектор розвитку держави.

"Це особиста думка Вадима Пристайка, а не посла України у Великій Британії, і вона не відображає позицію Міністерства закордонних справ та нашої держави. Позиція України залишається незмінною: Україна прагне відновити свою територіальну цілісність та суверенітет над усією територією у міжнародно визнаних кордонах", - заявив Дмитро Кулеба.

Він сказав, що "не було жодного дня, щоб ми не працювали над досягненням цієї мети".

"У цій роботі не може бути пауз чи відтермінувань. Наша земля досі окупована, а наші люди досі страждають в окупації. Позиція президента Зеленського і моя як міністра проста - Україна не розкидається своєю землею і людьми", - додав Кулеба.

За його словами, кожна людина має право на будь-яку особисту думку. "Але я очікую, що кожен український посол щоденно думатиме і працюватиме над тим, щоб сприяти зміцненню держави та деокупації наших територій". Як відомо, Володимир Зеленський призначив Пристайка послом у Британії в липні цього року.

Кулеба також прокоментував слова Пристайка, що Україна "фактично відмовилася" від переговорів про повернення Криму.

"Справді, у 2014 році, на жаль, не було створено окремого переговорного майданчика для деокупації Криму. Нині ми виправляємо цю ваду, створюючи Кримську платформу. Новий формат допоможе консолідувати міжнародні зусилля з деокупації українського півострова, що включає санкційний тиск, моніторинг порушень прав людини, підтримання теми тимчасової окупації Криму на міжнародному порядку денному. Про жодну зміну курсу на повернення Криму не може бути і мови", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що Зеленський вважає, що друга "нормандська зустріч" вказуватиме на великі шанси закінчити війну