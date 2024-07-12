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МЗС відреагувало на заяви росії про загрозу підриву дамб у Києві й Каневі

12 липня 2024, 21:55
МЗС відреагувало на заяви росії про загрозу підриву дамб у Києві й Каневі
Фото: slovoidilo.ua
Міністерство заявило, що єдиною причиною загроз для цивільних людей і руйнувань критичної інфраструктури в Україні є російська агресія.
Міністерство закордонних справ України відреагувало на залякування росії про підрив дамб у Києві й Каневі.
 
Про це йдеться на сайті відомства.
 
МЗС "категорично спростовує абсурдні російські звинувачення в нібито підготовці українською владою підриву дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища, чи іншої інфраструктури задля буцімто покладання провини на росію".
 
"Не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву для України руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрози для власних людей. Що стосується “покладання провини на рф”, то російський режим сам чудово справляється з цим завданням власними воєнними злочинами. Варварський удар російської ракети по дітям у головній дитячій лікарні України “Охматдит” свідчить сам за себе", - наголосило міністерство.
 
МЗС заявило, що єдиною причиною загроз для цивільних людей і руйнувань критичної інфраструктури в Україні є російська агресія і якщо зі згаданими дамбами щось трапиться, то відповідальність за це буде на росії.
 
У міністерстві додали, що метою таких заяв москви є "намагання залякати українське суспільство та ввести в оману міжнародну спільноту та медіа" і закликали міжнародні медіа не цитувати російських спікерів без додаткової інформації про "попередню історію їхньої брехні та не ставити знак рівності між українськими та російськими заявами".
 
Центр протидії дезінформації повідомив 12 липня, що росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні в рамках дезінформаційної операції і залякує українців підривом дамб у Києві та Каневі. Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що нібито Україна готує знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб звинуватити країну-агресора.

 

МЗС Українивійна в Україніросія окупанти

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