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МЗС впевнене в покаранні винних у воєнних злочинах в Україні після новин з Гааги

Міністерство закордонних справ України вітає такий висновок
МЗС очікує притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах після того, як в прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі оголосила про завершення етапу попереднього вивчення подій в Україні після 20 лютого 2014 року.
МЗС впевнене в покаранні винних у воєнних злочинах в Україні після новин з Гааги Фото: expres.ua

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Прокурор дійшла висновку про те, що Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію розглянути справу по суті і вона готова розпочати розслідування. Міністерство закордонних справ України вітає такий висновок", - сказано у заяві міністерства.

"Упевнені, що залучення інструментів Міжнародного кримінального суду дозволить притягнути до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих територіях Криму та Донбасу", - додали в МЗС.

У рамках наступного етапу справа передається на розгляд суддів Досудової палати Міжнародного кримінального суду для ухвалення рішення про відкриття повноцінного кримінального розслідування, додали в МЗС."Упевнені, що залучення інструментів Міжнародного кримінального суду дозволить притягнути до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих територіях Криму та Донбасу", - додали в МЗС.

У рамках наступного етапу справа передається на розгляд суддів Досудової палати Міжнародного кримінального суду для ухвалення рішення про відкриття повноцінного кримінального розслідування, додали в МЗС.

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12 12 2020 10:16
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