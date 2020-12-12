МЗС впевнене в покаранні винних у воєнних злочинах в Україні після новин з Гааги
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.
"Прокурор дійшла висновку про те, що Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію розглянути справу по суті і вона готова розпочати розслідування. Міністерство закордонних справ України вітає такий висновок", - сказано у заяві міністерства.
"Упевнені, що залучення інструментів Міжнародного кримінального суду дозволить притягнути до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих територіях Криму та Донбасу", - додали в МЗС.
У рамках наступного етапу справа передається на розгляд суддів Досудової палати Міжнародного кримінального суду для ухвалення рішення про відкриття повноцінного кримінального розслідування, додали в МЗС."Упевнені, що залучення інструментів Міжнародного кримінального суду дозволить притягнути до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності на окупованих територіях Криму та Донбасу", - додали в МЗС.
У рамках наступного етапу справа передається на розгляд суддів Досудової палати Міжнародного кримінального суду для ухвалення рішення про відкриття повноцінного кримінального розслідування, додали в МЗС.
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