МЗС викликало посла Угорщини та закликало "не створювати емоційної напруги" після загострення відносин
Кулеба закликав угорську сторону уникати кроків та заяв, які "не відображають дійсності та створюють деструктивну емоційну напругу в українсько-угорських відносинах", повідомляє "Громадське".
Міністр назвав неприпустимою ситуацію, коли громадяни України - депутати об’єднаних територіальних громад - на своєму інавгураційному засіданні співають національний гімн будь-якої іншої іноземної держави, зокрема Угорщини.
Також міністр поінформував угорського дипломата, що слідчі дії правоохоронних органів в Закарпатській області відбуваються в межах повноважень СБУ щодо окремих українців, і жодним чином не спрямовані проти угорської національної меншини.
"Будь-які твердження про те, що в Україні нібито є "залякування" угорської громади або її частини, є безпідставною спекуляцією. В Україні як правовій державі діє принцип індивідуальної, а не колективної відповідальності", - заявив міністр.
Він наголосив, що усі громадяни України рівні перед законом незалежно від національності та етнічного походження. Міністр також додав, що угорські українці є невіднятною частиною українського суспільства.
Нове загострення у відносинах з Угорщиною
За останні кілька місяців і без того напружені українсько-угорські відносини значно загострились.
Раніше низка угорських політиків та посадовців відкрито агітувала за проугорську партію на Закарпатті на місцевих виборах в Україні, порушуючи цим закон.
30 листопада СБУ повідомила про обшуки в одній із закарпатських організацій через підозру в сепаратизмі та пропагування так званої "Великої Угорщини". Її політична ідея, зокрема, передбачає відновлення кордонів країни у межах, що були до Першої світової війни.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував обшуки Служби безпеки України в Товаристві угорців Закарпаття та заявив, що Будапешт поскаржиться в НАТО.
А у соцмережах напередодні з'явилось відео, на якому новообрані депутати Сюртівської сільської ради (Ужгородський район на Закарпатті) заспівали угорський гімн після складання присяги.
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