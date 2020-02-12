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МЗС викликало посла Угорщини та закликало "не створювати емоційної напруги" після загострення відносин

Міністр назвав неприпустимою ситуацію, коли громадяни України - депутати об’єднаних територіальних громад - на своєму інавгураційному засіданні співають національний гімн будь-якої іншої іноземної держави, зокрема Угорщини
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба викликав посла Угорщини Іштвана Ійдярто і закликав угорську сторону не спекулювати та "не створювати деструктивну емоційну напругу в українсько-угорських відносинах".
МЗС викликало посла Угорщини та закликало "не створювати емоційної напруги" після загострення відносин Фото: з вільних джерел

Кулеба закликав угорську сторону уникати кроків та заяв, які "не відображають дійсності та створюють деструктивну емоційну напругу в українсько-угорських відносинах", повідомляє "Громадське". 

Міністр назвав неприпустимою ситуацію, коли громадяни України - депутати об’єднаних територіальних громад - на своєму інавгураційному засіданні співають національний гімн будь-якої іншої іноземної держави, зокрема Угорщини.

Також міністр поінформував угорського дипломата, що слідчі дії правоохоронних органів в Закарпатській області відбуваються в межах повноважень СБУ щодо окремих українців, і жодним чином не спрямовані проти угорської національної меншини. 

"Будь-які твердження про те, що в Україні нібито є "залякування" угорської громади або її частини, є безпідставною спекуляцією. В Україні як правовій державі діє принцип індивідуальної, а не колективної відповідальності", - заявив міністр.

Він наголосив, що усі громадяни України рівні перед законом незалежно від національності та етнічного походження. Міністр також додав, що угорські українці є невіднятною частиною українського суспільства.

Нове загострення у відносинах з Угорщиною

За останні кілька місяців і без того напружені українсько-угорські відносини значно загострились.

Раніше низка угорських політиків та посадовців відкрито агітувала за проугорську партію на Закарпатті на місцевих виборах в Україні, порушуючи цим закон.

30 листопада СБУ повідомила про обшуки в одній із закарпатських організацій через підозру в сепаратизмі та пропагування так званої "Великої Угорщини". Її політична ідея, зокрема, передбачає відновлення кордонів країни у межах, що були до Першої світової війни.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував обшуки Служби безпеки України в Товаристві угорців Закарпаття та заявив, що Будапешт поскаржиться в НАТО.

А у соцмережах напередодні з'явилось відео, на якому новообрані депутати Сюртівської сільської ради (Ужгородський район на Закарпатті) заспівали угорський гімн після складання присяги.

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02 12 2020 10:02
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