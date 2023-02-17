МЗС вимагає від Financial Times розслідувати дезінформацію про контрабанду зброї з України

Поширену в статті інформацію в Україні назвали "дезінформацією з метою дискредитувати міжнародну військову допомогу Україні".

Міністерство закордонних справ України вимагає від видання Financial Times негайно провести редакційне розслідування обставин появи матеріалів з ознаками дезінформації в інтересах росії.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Підставою для вимоги розслідування став матеріал видання від 6 лютого під заголовком "Прем’єр-міністерка Молдови закликає до збільшення допомоги ЄС задля приборкання контрабанди зброї з України".

На початку статті зазначається, що Гаврилиця, нині експрем’єрка Молдови, розповіла виданню про те, що її країна "спостерігає збільшення" контрабанди зброї, людей та товарів із України на тлі війни, зауважив Ніколенко.

Далі автор одразу окреслює масштаб проблеми: "Незаконна контрабанда зброї, людей та товарів з України була основним побоюванням для країн ЄС після вторгнення росії в лютому минулого року, що посилилося величезною кількістю зброї, поставленої в країну за останні 11 місяців, а також збільшенням кількості людей, які прагнуть виїхати".

У відповідь, як йдеться в матеріалі, Брюссель створив "центр підтримки" в Молдові, намагаючись відстежувати та протидіяти спробам незаконної торгівлі. Ця ініціатива, за словами Гаврилиці, досягла "успішних зусиль в контексті припинення контрабанди зброї та людей".

Ніколенко підкреслив, що цитати Гаврилиці, які наводяться у статті, не відповідають заголовку матеріалу Financial Times. Гаврилиця дослівно каже таке: "Ми не хочемо стати країною, де зростають загрози безпеці, або посилюється... торгівля людьми або контрабанда".

Гаврилиця також каже, що Молдові потрібна підтримка ЄС, щоб "не дозволити мережі контрабанди розростися".

За словами Ніколенка, це цілком легітимне бажання представниці країни, біля території якої йде війна. Але, зауважує речник, Гаврилиця не говорить безпосередньо про факти контрабанди зброї чи її збільшення.

Автор статті, за словами Ніколенка, також не наводить жодних доказів контрабанди зброї.

Українська сторона не отримувала жодної підтвердженої інформації або конкретних фактів від молдовської сторони про поставки контрабандної зброї з України, додав Ніколенко.

"Цей матеріал Financial Times – чергова дезінформація. Її мета – дискредитувати міжнародну військову допомогу Україні. росія інвестує численні ресурси, аби зараз завадити поставкам західної зброї нашій державі на тлі нового наступу російської армії. Очевидно, що стаття Financial Times мала посилити на Заході страх щодо того, що зброя, яка передається Україні, обернеться проти самих західних країн, потрапивши до рук кримінальних елементів", - зауважив речник українського міністерства.

Він додав, що минулого року цей самий автор вже публікував схожу статтю, в якій також маніпулював темою нібито контрабанди зброї із України.