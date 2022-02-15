МЗС: визнання Росією "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід з Мінських угод

Позиція України залишається незмінною: визнання Росією т.зв. "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей. Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Про це "Європейській правді" повідомив речник МЗС.

"Позиція України залишається незмінною: визнання Росією т.зв. "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей. Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери" - заявили в МЗС.

У відомстві стверджують, що визнання так званих "ЛДНР" не матиме жодних правових наслідків.

"Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях в Луганській та Донецькій областях за "незалежні суб’єкти", так само як і приховати свою участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі" - йдеться у заяві.

Натомість, за словами МЗС, підтримка президентом Росії постанови Держдуми РФ матиме набагато ширші руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки.

"Закликаємо Москву зайняти конструктивну позицію задля досягнення прогресу в рамках існуючих переговорних форматів. В іншому випадку Росія нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту" - заявили в МЗС.

Державна дума Росії 15 лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента РФ Владіміра Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що якщо Росія визнає "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО, це створить додаткові територіальні претензії до України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що визнання "ЛДНР" буде черговим порушенням територіальної цілісності України і Мінського права і підривом Мінських угод.