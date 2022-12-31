МЗС закликає виключити рф із Радбезу ООН після ракетного обстрілу перед Новим роком

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Цього разу масована ракетна атака росії свідомо спрямована на житлові райони, а не на нашу енергетичну інфраструктуру. Воєнний злочинець путін "святкує" Новий рік, вбиваючи людей. росія має бути вигнана з місця в Раді Безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, Україна в понеділок закликала держави-члени ООН відновити застосування Статуту у питанні легітимності перебування рф в організації, позбавити росію статусу постійного члена Радбезу та виключити її з ООН у цілому.

Раніше повідомлялось, що внаслідок удару по Києву є загиблий.