МЗС звинуватило спілку угорців у сепаратизмі через карту з Закарпаттям у складі Угорщини, - ОНОВЛЕНО
"На передовиці газети "Карпаталія" ГО "Товариство угорської культури Закарпаття" під лозунгом "Угорець, вставай!" ілюстрована приналежність Угорщині низки територій України. Сепаратизм! ГПУ й СБУ мають ініціювати провадження. Підписав листи", - написав Божок у Twitter, повідомляє "Громадське".
Оновлення.
Слідчий відділ Управління СБУ в Закарпатській області порушив кримінальне провадження за ч.2 ст.110 Кримінального кодексу через цю газету.
"З огляду на те, що зображення з картою Закарпатської області на тлі угорського прапора містить ознаки зазіхання на територіальну цілісність України і може спровокувати сепаратистські настрої в середовищі угорської національної меншини, поширення друкованих матеріалів із зазначеними зображеннями є публічними закликами до зміни меж території або державного кордону України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України", - повідомляє СБУ.
Нагадаємо, що уповноважений угорського уряду заступник Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр під час перебування в Берегово (Закарпатська область) намагався вплинути на результат виборів в Україні.
Сьогодні віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе розкритикувала міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто за візит у Закарпатську область напередодні парламентських виборів в Україні.
Угорщина блокує зустрічі у межах співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Радою закон про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Конфлікт ще біль загострився після ухвалення мовного закону.
Нагадаємо, що після обрання нового президента в Україні, Угорщина заявила що сподівається на зміни в законі про мову.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто раніше заявив, що офіційний Будапешт покладає чималі сподівання на нового президента Володимира Зеленського, якого назвав "новою надією".
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