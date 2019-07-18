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МЗС звинуватило спілку угорців у сепаратизмі через карту з Закарпаттям у складі Угорщини, - ОНОВЛЕНО

"На передовиці газети "Карпаталія" ГО "Товариство угорської культури Закарпаття" під лозунгом "Угорець, вставай!" ілюстрована приналежність Угорщині низки територій України"
Міністерство України звернулося до Генпрокуратури та Служби безпеки України з проханням відкрити провадження через ілюстрацію в газеті "Карпаталія", яку видає спілка угорців Закарпаття. На першій шпальті газети зобразили карту, де низку територій України приписали до Угорщини.
МЗС звинуватило спілку угорців у сепаратизмі через карту з Закарпаттям у складі Угорщини, - ОНОВЛЕНО Фото:Twitter

"На передовиці газети "Карпаталія" ГО "Товариство угорської культури Закарпаття" під лозунгом "Угорець, вставай!" ілюстрована приналежність Угорщині низки територій України. Сепаратизм! ГПУ й СБУ мають ініціювати провадження. Підписав листи", - написав Божок у Twitter, повідомляє "Громадське".

Оновлення.

Слідчий відділ Управління СБУ в Закарпатській області порушив кримінальне провадження за ч.2 ст.110 Кримінального кодексу через цю газету.

"З огляду на те, що зображення з картою Закарпатської області на тлі угорського прапора містить ознаки зазіхання на територіальну цілісність України і може спровокувати сепаратистські настрої в середовищі угорської національної меншини, поширення друкованих матеріалів із зазначеними зображеннями є публічними закликами до зміни меж території або державного кордону України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України", - повідомляє СБУ.

Нагадаємо, що уповноважений угорського уряду заступник Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр під час перебування в Берегово (Закарпатська область) намагався вплинути на результат виборів в Україні.

Сьогодні віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе розкритикувала міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто за візит у Закарпатську область напередодні парламентських виборів в Україні.

Угорщина блокує зустрічі у межах співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Радою закон про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Конфлікт ще біль загострився після ухвалення мовного закону.

Нагадаємо, що після обрання нового президента в Україні, Угорщина заявила що сподівається на зміни в законі про мову.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто раніше заявив, що офіційний Будапешт покладає чималі сподівання на нового президента Володимира Зеленського, якого назвав "новою надією".

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18 07 2019 12:28
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