МЗС звинуватило спілку угорців у сепаратизмі через карту з Закарпаттям у складі Угорщини, - ОНОВЛЕНО

Міністерство України звернулося до Генпрокуратури та Служби безпеки України з проханням відкрити провадження через ілюстрацію в газеті "Карпаталія", яку видає спілка угорців Закарпаття. На першій шпальті газети зобразили карту, де низку територій України приписали до Угорщини.

"На передовиці газети "Карпаталія" ГО "Товариство угорської культури Закарпаття" під лозунгом "Угорець, вставай!" ілюстрована приналежність Угорщині низки територій України. Сепаратизм! ГПУ й СБУ мають ініціювати провадження. Підписав листи", - написав Божок у Twitter, повідомляє "Громадське".

Оновлення.

Слідчий відділ Управління СБУ в Закарпатській області порушив кримінальне провадження за ч.2 ст.110 Кримінального кодексу через цю газету.

"З огляду на те, що зображення з картою Закарпатської області на тлі угорського прапора містить ознаки зазіхання на територіальну цілісність України і може спровокувати сепаратистські настрої в середовищі угорської національної меншини, поширення друкованих матеріалів із зазначеними зображеннями є публічними закликами до зміни меж території або державного кордону України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України", - повідомляє СБУ.

Нагадаємо, що уповноважений угорського уряду заступник Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр під час перебування в Берегово (Закарпатська область) намагався вплинути на результат виборів в Україні.

Сьогодні віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе розкритикувала міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто за візит у Закарпатську область напередодні парламентських виборів в Україні.

Угорщина блокує зустрічі у межах співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Радою закон про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Конфлікт ще біль загострився після ухвалення мовного закону.

Нагадаємо, що після обрання нового президента в Україні, Угорщина заявила що сподівається на зміни в законі про мову.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто раніше заявив, що офіційний Будапешт покладає чималі сподівання на нового президента Володимира Зеленського, якого назвав "новою надією".