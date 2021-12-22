На 1 і 2 січня в Україні закриють центри та пункти вакцинації від COVID-19

Раніше влада обіцяла цього не робити

Центри та пункти вакцинації населення від COVID-19 не працюватимуть в Україні 1 і 2 січня 2022 року. Раніше в Офісі президента обіцяли не закривати їх на свята.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич під час брифінгу 22 грудня, повідомляє Громадське.

Вона пояснила, що в перші дні після святкування Нового року МОЗ дає можливість відпочити медичним працівникам.

Карчевич наголосила, що в решту днів пункти вакцинації працюватимуть за звичайним розкладом.

У МОЗ зазначили, що станом на 22 грудня в Україні створили понад 1,4 тисячі мобільних бригад, понад 3,3 тисячі пунктів щеплення та більш ніж 500 центрів вакцинації.

Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна на сайті або через контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, що бустерну дозу вакцинації від коронавірусу в цьому році вводити вже не будуть. МОЗ розгляне це питання вже у січні наступного року.