На 3D-принтері вперше у світі "надрукували" електробайк
Про це повідомляє портал Electrek, зазначає "Укрінформ".
"Ми вже бачили електричні велосипеди, зроблені з вуглецевого волокна, і навіть велосипеди, надруковані на 3D-принтері. Проте стартап із Кремнієвої долини Superstrata став першим, який це зміг об’єднати у новий електробайк із вуглецевого волокна", - йдеться у повідомленні.
Фото: Superstrata
Як повідомляє портал, друк самого велосипеда на 3D-принтері став можливий завдяки технології, розробленій компанією Arevo.
Фото: Superstrata
Зазначається, що в Superstrata Ion встановлена батарея з потужністю до 350 кВт за годину. Це дозволяє велосипеду проїхати додаткові 56 км без підзарядки.
Фото: Superstrata
Транспортний засіб може набирати максимальну швидкість до 25 км за годину. Його вага - 11 кг.
Фото: Superstrata
Вартість Superstrata Ion 3 999 доларів США, а перші поставки розпочнуться у грудні цього року.
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