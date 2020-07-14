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На 3D-принтері вперше у світі "надрукували" електробайк

друк самого велосипеда на 3D-принтері став можливий завдяки технології, розробленій компанією Arevo
Каліфорнійський стартап Superstrata представив електричний велосипед Superstrata Ion, надрукований на 3D-принтері.
На 3D-принтері вперше у світі "надрукували" електробайк Фото: Superstrata

Про це повідомляє портал Electrek, зазначає "Укрінформ".

"Ми вже бачили електричні велосипеди, зроблені з вуглецевого волокна, і навіть велосипеди, надруковані на 3D-принтері. Проте стартап із Кремнієвої долини Superstrata став першим, який це зміг об’єднати у новий електробайк із вуглецевого волокна", - йдеться у повідомленні.

Фото: Superstrata

Як повідомляє портал, друк самого велосипеда на 3D-принтері став можливий завдяки технології, розробленій компанією Arevo.

Фото: Superstrata

Зазначається, що в Superstrata Ion встановлена батарея з потужністю до 350 кВт за годину. Це дозволяє велосипеду проїхати додаткові 56 км без підзарядки.

Фото: Superstrata

Транспортний засіб може набирати максимальну швидкість до 25 км за годину. Його вага - 11 кг.

Фото: Superstrata

Вартість Superstrata Ion 3 999 доларів США, а перші поставки розпочнуться у грудні цього року.

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14 07 2020 14:20
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