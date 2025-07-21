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На авіабазу у Британії вперше за понад 15 років повернули ядерну зброю США

21 липня 2025, 18:19
На авіабазу у Британії вперше за понад 15 років повернули ядерну зброю США
Фото: financialtribune.com
Пентагон офіційно цю інформацію наразі не підтвердив.

Сполучені Штати Америки доставили кілька термоядерних гравітаційних бомб B61-12 на авіабазу ВПС Лейкенгіт у графстві Саффолк, Велика Британія.

Про це повідомляє портал UK Defence Journal.

Боєприпаси були переміщені з Центру ядерної зброї ВПС США, розташованого на базі Кіртленд у Нью-Мексико, до новозбудованого захищеного сховища на території Великої Британії.

Хоча Пентагон офіційно не підтвердив цю інформацію, якщо вона правдива, це буде перше розміщення американської ядерної зброї у Британії з 2008 року.

B61-12 — це модернізована тактична ядерна бомба змінної потужності з можливістю точного наведення. Вона сумісна з різними платформами доставки, зокрема з винищувачами F-35A Lightning II.

На базі Лейкенгіт розташоване 48-е винищувальне крило ВПС США, до складу якого входять 493-тя та 495-та ескадрильї — одні з перших у Європі, що перейшли на літаки F-35A.

 
ядерна зброяВелика Британія

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