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На автівку Порошенка вистрибнув ветеран Азова, якому Зеленський дав українське громадянство, - ЗМІ

На автомобіль п’ятого президента Петра Порошенка у будівлі ДБР виліз ветеран полку Азов Микита Макєєв з позивним Одіссей
Макєєв родом з Росії і мав російський паспорт, однак 18 липня президент Володимир Зеленський дав ветерану українське громадянство.
На автівку Порошенка вистрибнув ветеран Азова, якому Зеленський дав українське громадянство, - ЗМІ Фото: Українська правда

За інформацією столичної поліції, поки ніхто зі скаргами на події не звертався. В результаті зіткнення під ДБР нікого не затримували, йдеться в "УП" з посиланням на свої джерела.

Сам Макєєв інформацію про свою причетність до конфлікту не підтвердив і не спростував, однак обіцяв зв’язатися пізніше.

За даними джерел, на місці події були і інші націоналісти.

У 2018 році Макєєв дав інтерв'ю BBC Україна, в якому розповів, що приїхав в Україну в липні 2014 року.

"Приїхав через те, що у мене загострене почуття справедливості. Відразу потрапив в „Азов“ в окремий взвод… Брав участь в бойових діях взимку (2014−2015 рр.)", — сказав він.

Він розповідав, що після того як він отримав контузію, почав допомагати в роті і на базі Азова в Києві.

У ДБР заявили, що з’ясуванням обставин нападу на автомобіль п’ятого президента України Петра Порошенка після допиту в Бюро займатиметься поліція.

Нагадаємо, після допиту п'ятого президента України Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань сталися сутички.

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