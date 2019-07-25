На автівку Порошенка вистрибнув ветеран Азова, якому Зеленський дав українське громадянство, - ЗМІ
За інформацією столичної поліції, поки ніхто зі скаргами на події не звертався. В результаті зіткнення під ДБР нікого не затримували, йдеться в "УП" з посиланням на свої джерела.
Сам Макєєв інформацію про свою причетність до конфлікту не підтвердив і не спростував, однак обіцяв зв’язатися пізніше.
За даними джерел, на місці події були і інші націоналісти.
У 2018 році Макєєв дав інтерв'ю BBC Україна, в якому розповів, що приїхав в Україну в липні 2014 року.
"Приїхав через те, що у мене загострене почуття справедливості. Відразу потрапив в „Азов“ в окремий взвод… Брав участь в бойових діях взимку (2014−2015 рр.)", — сказав він.
Він розповідав, що після того як він отримав контузію, почав допомагати в роті і на базі Азова в Києві.
У ДБР заявили, що з’ясуванням обставин нападу на автомобіль п’ятого президента України Петра Порошенка після допиту в Бюро займатиметься поліція.
Нагадаємо, після допиту п'ятого президента України Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань сталися сутички.
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