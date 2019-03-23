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На Балі затримали росіянина, який намагався у багажі вивезти з країни орангутанга

Жестков сказав, що примата йому подарував друг, який купив його за 3000 доларів
В аеропорту Нгура Раі на Балі затримали росіянина, який намагався нелегально вивезти з країни орангутанга всередині плетеного кошика.
На Балі затримали росіянина, який намагався у багажі вивезти з країни орангутанга Фото:Twitter

Дворічного самця орангутанга виявили під час сканування багажу громадянина Росії Андрія Жесткова. За словами поліцейських, тварину, ймовірно, нашпигували снодійним, аби помістити у кошик, повідомляє "Громадське".

Жестков сказав посадовим особам, що примата йому подарував друг, який купив його за 3000 доларів.

Крім орангутанга, у багажі росіянина виявили двох геконів і п’ятьох ящірок.

Жестков планував летіти до Росії, але зараз його затримали поліцейські. Наразі жодних обвинувачень йому не висунули, однак чоловіку може загрожувати до п'яти років ув'язнення, якщо справа дійде до суду.

Незаконна торгівля дикими тваринами поширена в Індонезії, незважаючи на зусилля влади, спрямовані на боротьбу з контрабандистами.

Нагадаємо, що у шлунку кита, якого викинуло на узбережжя Філіппін, виявили 40 кілограмів пластикових пакетів, кажуть дослідники.

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23 03 2019 15:50
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