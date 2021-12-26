CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа західному узбережжі Лівії у місті Хомс були знайдені щонайменше 27 мігрантів, які прямували до Європи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На берег Лівії винесло тіла 27 мігрантів
Ще трьох людей урятували
Фото з сайту mamul.am
Про це повідомляє Al Jazeera.
За інформацією Червоного Хреста, тіла були знайдені у двох районах узбережжя міста, за 90 км від Тріполі. Серед загиблих є двоє жінок та немовля.
Ще трьох людей урятували.
Місцевий чиновник заявив, що ймовірно кілька днів тому у Середземному морі перекинувся човен із мігрантами. Він не виключає, що кількість загиблих ще зросте найближчим часом.
Згідно з даними Міжнародної організації з міграції, близько 1 500 мігрантів потонули в результаті численних аварій на центральному Середземноморському маршруті цього року.
Як повідомлялося, дані Європейського статистичного агентства свідчать про те, що кількість шукачів притулку в ЄС, що зменшилася у 2020 році через пандемію, цього року зросла.
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26 12 2021 15:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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