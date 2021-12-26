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На берег Лівії винесло тіла 27 мігрантів

Ще трьох людей урятували
На західному узбережжі Лівії у місті Хомс були знайдені щонайменше 27 мігрантів, які прямували до Європи.
На берег Лівії винесло тіла 27 мігрантів Фото з сайту mamul.am
Про це повідомляє Al Jazeera.
 
За інформацією Червоного Хреста, тіла були знайдені у двох районах узбережжя міста, за 90 км від Тріполі. Серед загиблих є двоє жінок та немовля.
 
Ще трьох людей урятували.
 
Місцевий чиновник заявив, що ймовірно кілька днів тому у Середземному морі перекинувся човен із мігрантами. Він не виключає, що кількість загиблих ще зросте найближчим часом.
 
Згідно з даними Міжнародної організації з міграції, близько 1 500 мігрантів потонули в результаті численних аварій на центральному Середземноморському маршруті цього року.
 
Як повідомлялося, дані Європейського статистичного агентства свідчать про те, що кількість шукачів притулку в ЄС, що зменшилася у 2020 році через пандемію, цього року зросла.
 
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26 12 2021 15:29
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