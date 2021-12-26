На берег Лівії винесло тіла 27 мігрантів

На західному узбережжі Лівії у місті Хомс були знайдені щонайменше 27 мігрантів, які прямували до Європи.

Про це повідомляє Al Jazeera.

За інформацією Червоного Хреста, тіла були знайдені у двох районах узбережжя міста, за 90 км від Тріполі. Серед загиблих є двоє жінок та немовля.

Ще трьох людей урятували.

Місцевий чиновник заявив, що ймовірно кілька днів тому у Середземному морі перекинувся човен із мігрантами. Він не виключає, що кількість загиблих ще зросте найближчим часом.

Згідно з даними Міжнародної організації з міграції, близько 1 500 мігрантів потонули в результаті численних аварій на центральному Середземноморському маршруті цього року.

Як повідомлялося, дані Європейського статистичного агентства свідчать про те, що кількість шукачів притулку в ЄС, що зменшилася у 2020 році через пандемію, цього року зросла.