Пропагандист потребуватиме операції після поранення.

У російському місті Шебекіно, що розташоване біля кордону з Україною, четверо людей підірвалися на міні.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області рф В'ячеслав Гладков.

Так, на міні підірвалися троє "бійців самооборони" та один співробітник пропагандистського телеканалу "россия-24".

Оператора в тяжкому стані доставили до Шебекінської лікарні, у нього осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча. Лікарі проводять йому операцію.

Одного росіянина із пораненнями кінцівок бригада швидкої допомоги доправила до лікарні №2 міста Бєлгорода. Ще двом надали медичну допомогу, подальше лікування вони отримуватимуть амбулаторно.