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На Бєлгородщині на міні підірвалися 4 окупантів, серед яких оператор пропагандистського телеканалу "россия-24"

10 червня 2024, 19:31
На Бєлгородщині на міні підірвалися 4 окупантів, серед яких оператор пропагандистського телеканалу
фото: скриншот відео
Пропагандист потребуватиме операції після поранення.

У російському місті Шебекіно, що розташоване біля кордону з Україною, четверо людей підірвалися на міні.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області рф В'ячеслав Гладков.

Так, на міні підірвалися троє "бійців самооборони" та один співробітник пропагандистського телеканалу "россия-24".

Оператора в тяжкому стані доставили до Шебекінської лікарні, у нього осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча. Лікарі проводять йому операцію.

Одного росіянина із пораненнями кінцівок бригада швидкої допомоги доправила до лікарні №2 міста Бєлгорода. Ще двом надали медичну допомогу, подальше лікування вони отримуватимуть амбулаторно.

окупантивійна в УкраїніБєлгородщинаросія-агресор

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