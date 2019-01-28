На благодійному концерті у Нью-Йорку зібрали $10 тисяч українським пораненим військовим

На благодійному музичному концерті в Українській греко-католицькій церкві св. Юра Нью-Йорку 27 січня зібрали $9 670 на допомогу пораненим українським військовим.

"Треба продовжувати допомагати. Звісно, вже п’ятий рік війна, люди втомилися. Але у нас більше 20 тисяч поранених військових в Україні. Багато важких", - сказала президентка фонду Revived Soldiers Ukraine Ірина Ващук Дісіпіо "Укрінформу".

Вона зазначила, що концерт у Нью-Йорку є одиним з етапів туру на підтримку українсьих військових. Його почали з Йонкерса, а закінчать у Флориді з українським співаком, переможцем телепроекту "Голос країни-2" Павлом Табаковим.

На концерт у Нью-Йорку прийшов військовослужбовець Національної гвардії Микола Левко, який поранився під час бойовиого завдання поблизу Горлівки - у США він очікує на протезування.

"Микола Левко, він один з важких. Не лише дві ноги втрачено, а й реконструкція кістки бедра, яку в Україні не могли зробити", - сказала президентка Revived Soldiers Ukraine.

Вона вказала, що всі члени фонду у США працюють як волонтери. За перший рік існування (2015) вони зібрали близько 60 тисяч доларів, за крайній, 2018, — близько 340. З 2015 фонду вдалося влаштувати операції та лікування 13-тьом військовим з України та допомогти 58-ми пораненим безпосередньо в Україні, зазначає «Укрінформ».

"Завдяки таким заходам ми можемо протягом одного дня вирішити велику проблему, яку для них дуже важко вирішити вдома", - сказала Ірина Ващук.