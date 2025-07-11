І це лише підтверджені випадки.

У війні росії проти України загинуло більше 500 іноземців із 28 країн, включаючи США та Шрі-Ланку.

Про це йдеться у спільному звіті російської служби BBC.

"Це лише ті мешканці іноземних держав, які на момент підписання контракту не мали російського громадянства і чию загибель вдалося підтвердити на основі відкритих джерел – повідомлень влади, публікацій родичів у соцмережах чи фотографій могил. Реальні цифри втрат іноземних громадян, які воювали в Україні на боці пф, будуть набагато вищими", – пишуть журналісти.

Вказано, що за кількістю загиблих серед іноземців, найімовірніше, лідирує КНДР. Але пересічні північнокорейці не користуються соцмережами, а офіційний Пхеньян приховує дані про свої втрати, тому в цих даних наразі не вказані імена жодного загиблого з Північної Кореї через неможливість встановлення.

Загалом же в Україні загинуло або було поранено більше мільйона осіб.

Також ми писали, що на початку літа КНДР залучила до війни проти України близько 11 тисяч військових з елітного контингенту Кім Чен Ина.