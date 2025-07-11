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На боці росії у війні в України загинули щонайменше 500 іноземців із 28 країн

11 липня 2025, 12:33
На боці росії у війні в України загинули щонайменше 500 іноземців із 28 країн
Фото: facebook.com/kpszsu
І це лише підтверджені випадки.

У війні росії проти України загинуло більше 500 іноземців із 28 країн, включаючи США та Шрі-Ланку. 

Про це йдеться у спільному звіті російської служби BBC.

"Це лише ті мешканці іноземних держав, які на момент підписання контракту не мали російського громадянства і чию загибель вдалося підтвердити на основі відкритих джерел – повідомлень влади, публікацій родичів у соцмережах чи фотографій могил. Реальні цифри втрат іноземних громадян, які воювали в Україні на боці пф, будуть набагато вищими", – пишуть журналісти.

Вказано, що за кількістю загиблих серед іноземців, найімовірніше, лідирує КНДР. Але пересічні північнокорейці не користуються соцмережами, а офіційний Пхеньян приховує дані про свої втрати, тому в цих даних наразі не вказані імена жодного загиблого з Північної Кореї через неможливість встановлення.

Загалом же в Україні загинуло або було поранено більше мільйона осіб. 

Також ми писали, що на початку літа КНДР залучила до війни проти України близько 11 тисяч військових з елітного контингенту Кім Чен Ина.

 

війнавтрати рф

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