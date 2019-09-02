На Будинку профспілок знову встановили вивіску KFC, а потім закрили її чорним целофаном
Фото процесу встановлення вивіски опублікували користувачі соцмереж. Монтувати її почали близько 16:00, повідомляє "Громадське".
Цього разу вивіску закладу встановили на будівлі з боку вулиці Михайлівської.
Як видно з фото, яке опублікував координатор Громадського сектору Євромайдану Олег Слабоспицький, станом на 16:40 вивіска була вже встановлена, а підйомного крана і працівників на місці не було.
Станом на 19:05 вивіску загорнули в чорний целофан.
Фото: Олег Слабоспицький
"Але питання наявності KFC у профспілках це не знімає. Таке враження, що перевіряють: відреагують люди чи ні", - написав Слабоспицький.
Нагадаємо, що Будинок Профспілок згорів під час Революції гідності взимку 2014 року. Відновлювальні роботи завершилися цієї весни. Наприкінці листопада в будівлі відкрили виставку музею-меморіалу "Революції гідності".
Ввечері того самого дня стало відомо, що в будівлі відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC. Це спричинило обурення активістів, які влаштували біля закладу акцію протесту.
Після того, як стало відомо про відкриття фаст-фуду KFC, користувачі Facebook обвалили рейтинг сторінки KFC до одиниці, після чого можливість ставити оцінки на сторінці закрили. Крім того, українське PR-агентство Mainstream розірвало контракт з офіційним представником KFC в Україні компанією Yum! Brands.
Читайте також: Хто керує рестораном KFC у Будинку профспілок?
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У поліції кажуть, що запобігли конфлікту перед концертом Зеленського у Львові, - ВІДЕО
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин