На Будинку профспілок знову встановили вивіску KFC, а потім закрили її чорним целофаном

Цього разу вивіску закладу встановили на будівлі з боку Михайлівської

На фасаді Будинку профспілок, на Майдані Незалежності в Києві, встановили нову вивіску закладу швидкого харчування KFC.

Фото процесу встановлення вивіски опублікували користувачі соцмереж. Монтувати її почали близько 16:00, повідомляє "Громадське".

Цього разу вивіску закладу встановили на будівлі з боку вулиці Михайлівської.

Як видно з фото, яке опублікував координатор Громадського сектору Євромайдану Олег Слабоспицький, станом на 16:40 вивіска була вже встановлена, а підйомного крана і працівників на місці не було.

Станом на 19:05 вивіску загорнули в чорний целофан.



Фото: Олег Слабоспицький

"Але питання наявності KFC у профспілках це не знімає. Таке враження, що перевіряють: відреагують люди чи ні", - написав Слабоспицький.

Нагадаємо, що Будинок Профспілок згорів під час Революції гідності взимку 2014 року. Відновлювальні роботи завершилися цієї весни. Наприкінці листопада в будівлі відкрили виставку музею-меморіалу "Революції гідності".

Ввечері того самого дня стало відомо, що в будівлі відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC. Це спричинило обурення активістів, які влаштували біля закладу акцію протесту.

Після того, як стало відомо про відкриття фаст-фуду KFC, користувачі Facebook обвалили рейтинг сторінки KFC до одиниці, після чого можливість ставити оцінки на сторінці закрили. Крім того, українське PR-агентство Mainstream розірвало контракт з офіційним представником KFC в Україні компанією Yum! Brands.

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