На бульварі Шевченка в Києві частково обмежено рух транспорту через ризик повторного обвалу дорожнього по Аби унеможливити подальші аварії, фахівці ПАТ "АК "Київводоканал" змінюватимуть частину трубопроводу

На бульварі Шевченка в напрямку Бессарабської площі в Києві в четвер уранці частково обмежено руху транспорту у зв'язку з ризиком повторного обвалу асфальтного покриття через падіння тиску у водопроводі.

Фото: unian.ua

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу КМДА. "На бульварі Шевченка частково обмежено рух у напрямку Бессарабської площі", – йдеться в повідомленні столичної мерії, оприлюдненому в четвер уранці, із посиланням на КК "Київавтодор". У КМДА наголосили, що обмеження руху спричинене небезпекою повторного обвалу асфальтного покриття через падіння тиску у водопроводі на місці нещодавнього обвалу. "Аби унеможливити подальші аварії, фахівці ПАТ "АК "Київводоканал" змінюватимуть частину трубопроводу. Нині рух бульваром Шевченка обмежено частково. Але залежно від масштабів робіт можливе повне перекриття проїзду", – додали в КМДА. Як повідомлялося, 12 грудня ввечері через аварію на водопровідних мережах на проїжджій частині бульвару Тараса Шевченка в Києві утворився провал асфальтного покриття, у зв'язку з чим рух всіма смугами бульвару в напрямку вулиці Хрещатик було перекрито. Рух поновили 13 грудня вранці. Читайте також: Без масок і дотримання дистанції: у столиці мітингували антивакцинатори

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію