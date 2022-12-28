На чергуванні в Чорному морі поменшало російських кораблів, - ВМС України
У Чорному морі станом на 28 грудня на бойовому чергуванні перебувають до трьох російських кораблів, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.
Напередодні повідомляли про 10 суден, зокрема три носії крилатих ракет «Калібр».
Наразі, 28 грудня, за даними ВМС, носіїв «Калібрів» на чергуванні в Чорному морі немає.
"У Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп – 72 ракети", – йдеться в повідомленні.
В Азовському морі російські кораблі 28 грудня не чергують, свідчать дані ВМС.