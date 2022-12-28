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ПОЛІТИКА

На чергуванні в Чорному морі поменшало російських кораблів, - ВМС України

28 грудня 2022, 19:43
На чергуванні в Чорному морі поменшало російських кораблів, - ВМС України
Патрульний корабель ВМС Індонезії відпливає, щоб долучитися до пошуків підводного човна KRI Nanggala, 24 квітня 2021 року Фото: AP Photo/Achmad Ibrahimпе
За даними ВМС, носіїв «Калібрів» на чергуванні в Чорному морі немає.

У Чорному морі станом на 28 грудня на бойовому чергуванні перебувають до трьох російських кораблів, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Напередодні повідомляли про 10 суден, зокрема три носії крилатих ракет «Калібр».

Наразі, 28 грудня, за даними ВМС, носіїв «Калібрів» на чергуванні в Чорному морі немає.

"У Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп – 72 ракети", – йдеться в повідомленні.

В Азовському морі російські кораблі 28 грудня не чергують, свідчать дані ВМС.


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