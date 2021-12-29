На Чернігівщині аграрії зібрали рекордний урожай зернових

Вперше в області подолано шестимільйонну позначку з валового збору зернових та зернобобових культур. У порівнянні з попереднім роком зібрано на 900 тисяч тонн більше збіжжя

На Чернігівщині аграрії зібрали понад 6 млн т зерна, чим побили рекорди попередніх років.

Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА, передає Укрінформ.

"Вперше в області подолано шестимільйонну позначку з валового збору зернових та зернобобових культур. У порівнянні з попереднім роком зібрано на 900 тисяч тонн більше збіжжя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільшу питому вагу в обсязі врожаю зернових займає кукурудза - її намолотили близько 5,1 млн т. Вал пшениці перевищив 940 тис. т і також став найбільшим за всю історію області. Зафіксовано і рекордну врожайність пшениці й жита - 49 та 39 ц/га відповідно. Загальна врожайність зернових (75 ц/га) перевищила минулорічну на понад 9 ц/га.

Крім того, аграрії зібрали рекордні 740 тис. т соняшнику.

Станом на 23 грудня жнива закінчені на 98% засіяних зерновими площ.

Як повідомляло агентство, торік на Чернігівщині станом на 18 грудня при 96% обмолочених площ рекордний врожай зернових та зернобобових становив 5,03 млн т. У 2018 році в області зібрали 4,9 млн т зерна, в 2019-му - понад 5 млн.т.