На честь 80-річчя завершення Другої світової війни кремль планує знову розігрувати тему "борця з нацизмом" – Центр нацспротиву
27 грудня 2024, 10:31
Фото: Reuters
росія готує пропагандистську акцію на роковини Ялтинської конференції
У лютому наступного року російські загарбники планують провести міжнародний телеміст до річниці Ялтинської конференції 1945 року, аби поширити свої меседжі про нібито "нацизм" в Україні.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
"В лютому росіяни планують телеміст на честь річниці конференції в Ялті. На ньому окупанти планують поширити меседжі про нацизм в Україні й про те, що сучасний світовий порядок застарів. Наразі ворог шукає партнерів на Заході, хто розіграє з ним цю виставу", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що телеміст має відбутися між студіями у Сімферополі та у Великій Британії, Франції і США.
"На честь 80-річчя завершення Другої світової війни кремль планує знову розігрувати тему «борця з нацизмом», спекулюючи на історичних питаннях, для виправдовування свої агресії", – підкреслюють у Центрі.
Для цього росіяни планують залучати своїх агентів впливу у світі, які присутністю на цих акціях мають формувати імідж рф – як "країни, яка є головним борцем з нацизмом". В такому наративі нинішня фашистська росія сама може визначати хто у світі "нацист" і це нібито дає їй право вторгатися в інші суверенні держави, наголошують у Центрі національного спротиву.
Однак, зауважують у ЦНС, розіграти цю картку на міжнародній арені не вдасться, адже "сучасна росія і є головною загрозою світовій безпеці".
Зауважимо, Ялтинська конференція (також Кримська) – дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР 4-11 лютого 1945, аби вирішити проблеми, пов'язані із закінченням Другої світової війни, а також повоєнного ладу.