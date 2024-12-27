На честь 80-річчя завершення Другої світової війни кремль планує знову розігрувати тему "борця з нацизмом" – Центр нацспротиву

росія готує пропагандистську акцію на роковини Ялтинської конференції

У лютому наступного року російські загарбники планують провести міжнародний телеміст до річниці Ялтинської конференції 1945 року, аби поширити свої меседжі про нібито "нацизм" в Україні.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

"В лютому росіяни планують телеміст на честь річниці конференції в Ялті. На ньому окупанти планують поширити меседжі про нацизм в Україні й про те, що сучасний світовий порядок застарів. Наразі ворог шукає партнерів на Заході, хто розіграє з ним цю виставу", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що телеміст має відбутися між студіями у Сімферополі та у Великій Британії, Франції і США.