На День Незалежності Офіс президента привезе "бюджетників" з регіонів до Києва за державний рахунок
Копію листа опублікувало Еспресо.TV. У ньому, зокрема, зазначено, що поїздка людей з регіонів буде фінансуватися з міських і обласних бюджетів, повідомляє LB.ua.
Так, ОП вимагає "забезпечити в установленому порядку фінансування видатків на організацію та участь представників областей та міста Києва в заході". В іншому пункті рекомендується вибирати працівників медичної сфери чи освіти і представників громадськості.
Також з документа випливає, що людей з регіонів звезуть до столиці ще 22-23 серпня на генеральну репетицію. Таким чином, держава оплатить їхнє перебування в Києві протягом трьох днів, з 22 по 24 серпня.
Після того, як ця інформація була оприлюднена в ЗМІ, в Офісі президента роз'яснили, що участь працівників бюджетної сфери в заходах з нагоди 28-ї річниці Незалежності України є добровільною. А інформація про те, що Офіс президента нібито примусово збирає вчителів, лікарів і представників громадськості на генеральну репетицію святкування, не відповідає дійсності.
Фото: espreso.tv
"Відповідне розпорядження Офісу президента щодо формування делегацій в регіонах має на меті надати допомогу тим, хто хоче приєднатися до урочистостей. Наголошуємо, що мовиться не про глядачів, а саме про учасників заходів, які представлятимуть усі регіони країни. Значну частину запрошених буде відзначено нагородами. Водночас місцеві органи влади повинні зібрати інформацію про склад делегацій для того, щоб учасники не відчували проблем з тим, як дістатися до Києва", - пояснили в ОП.
Там нагадали, що 2019 року в Україні дають початок новій традиції святкування Дня Незалежності: "у святкових заходах візьмуть участь не тільки захисники України, а й представники інших професій, які є гордістю нашої нації і створюють її майбутнє".
Нагадаємо, що замість традиційного параду на День незалежності, 24 серпня, відбудеться Хода гідності за участю президента Володимира Зеленського та українських військових.
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