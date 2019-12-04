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На депутата Мосійчука склали протокол за демонстрацію бюлетеня у день виборів

Депутат написав, що він свою провину не визнає
Щодо народного депутат від "Радикальної партії Ляшка" Ігоря Мосійчука правоохоронці склали адміністративний протокол за агітацію у день виборів.
На депутата Мосійчука склали протокол за демонстрацію бюлетеня у день виборів Ігор Мосійчук. Фото: Galka.if.ua

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, Мосійчук розмістив у Facebook у день виборів фото виборчого бюлетеня з результатами власного голосування, інформує "Громадське".

За його словами тепер це питання розгляне суд.

Своєю чергою, депутат написав, що він свою провину не визнає.

"Я в свою чергу провину не визнаю, що і збираюся довести в суді", - заявив Мосійчук.

Нагадаємо, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.

Громадська організація "Комітет виборців України" відреагувала на поведінку кандидата й нагадала, що Ляшко порушив таємницю голосування. Адже стаття 7 закону "Про вибори Президента України" визначає, що голосування на виборах є таємним.

Державне бюро розслідувань не вважає порушенням демонстрацію головою Радикальної партії Олегом Ляшком заповненого бюлетеня після голосування на виборах президента і відмовилося відкривати кримінальне провадження.

 

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12 04 2019 15:33
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