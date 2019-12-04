На депутата Мосійчука склали протокол за демонстрацію бюлетеня у день виборів

Депутат написав, що він свою провину не визнає

Щодо народного депутат від "Радикальної партії Ляшка" Ігоря Мосійчука правоохоронці склали адміністративний протокол за агітацію у день виборів.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, Мосійчук розмістив у Facebook у день виборів фото виборчого бюлетеня з результатами власного голосування, інформує "Громадське".

За його словами тепер це питання розгляне суд.

Своєю чергою, депутат написав, що він свою провину не визнає.

"Я в свою чергу провину не визнаю, що і збираюся довести в суді", - заявив Мосійчук.

Нагадаємо, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.