На Дніпропетровщині водій кинув гранату у поліцейських, один з них дістав поранення
"На прохання надати для перевірки документи у поліцейських летить граната. Вибухом одного поліцейського поранено", - повідомив голова Нацполіції Сергій Князів, поліцейські групи реагування о 12 годині зупинили місцевого мешканця на "євроблясі".
Після цього нападник спробував втекти. Поліцейські розпочали переслідування й застосували табельну зброю.
"Зловмисника поранено та затримано" - додав Князєв.
За інформацією відділу комунікації поліції Дніпропетровської області, нападником виявився 32-річний місцевий мешканець у якого вилучили ще одну гранату.
Так, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі за посягання на життя працівника правоохоронного органу.
Нагадаємо, що в селі Рокитне Рівненської області поліцейські затримали 20-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння кинув у людей гранату.
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