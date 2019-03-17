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На Дніпропетровщині водій кинув гранату у поліцейських, один з них дістав поранення

Правоохоронець отримав поранення
В місті Вільногірськ Дніпропетровської області водій автомобіля BMW кинув бойову гранату у бік співробітників поліції, які зупинили його для перевірки документів.
На Дніпропетровщині водій кинув гранату у поліцейських, один з них дістав поранення Фото: gettyimages.com

"На прохання надати для перевірки документи у поліцейських летить граната. Вибухом одного поліцейського поранено", -  повідомив голова Нацполіції Сергій Князів, поліцейські групи реагування о 12 годині зупинили місцевого мешканця на "євроблясі".

Після цього нападник спробував втекти. Поліцейські розпочали переслідування й застосували табельну зброю.

"Зловмисника поранено та затримано" - додав Князєв.

За інформацією відділу комунікації поліції Дніпропетровської області, нападником виявився 32-річний місцевий мешканець у якого вилучили ще одну гранату.

Так, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі за посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Нагадаємо, що в селі Рокитне Рівненської області поліцейські затримали 20-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння кинув у людей гранату.

 

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17 03 2019 15:26
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