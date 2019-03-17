На Дніпропетровщині водій кинув гранату у поліцейських, один з них дістав поранення

В місті Вільногірськ Дніпропетровської області водій автомобіля BMW кинув бойову гранату у бік співробітників поліції, які зупинили його для перевірки документів.

"На прохання надати для перевірки документи у поліцейських летить граната. Вибухом одного поліцейського поранено", - повідомив голова Нацполіції Сергій Князів, поліцейські групи реагування о 12 годині зупинили місцевого мешканця на "євроблясі".

Після цього нападник спробував втекти. Поліцейські розпочали переслідування й застосували табельну зброю.

"Зловмисника поранено та затримано" - додав Князєв.

За інформацією відділу комунікації поліції Дніпропетровської області, нападником виявився 32-річний місцевий мешканець у якого вилучили ще одну гранату.

Так, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі за посягання на життя працівника правоохоронного органу.