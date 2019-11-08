CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі 10 серпня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець дістав поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі бойовики 13 разів порушили режим тиші, один військовий поранений
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил
Фото: ukroboronprom.com.ua
Бойовики обстрілювали позиції військ із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил: поблизу Пищевика, Гнутового, Лебединського, Авдіївки й Опитного.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - 4 обстріли: неподалік Світлодарська, Луганського, Катеринівки та Новолуганського.
Нагадаємо, що на Луганщині співробітники СБУ викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті зброї.
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