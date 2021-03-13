На Донбасі бойовики 14 разів порушили тишу: загинув український військовий, ще один травмований

Один український військовослужбовець отримав поранення, внаслідок чого загинув, ще один - травмований

У зоні бойових дій на Донбасі бойовики минулої доби, 12 березня, 14 разів порушили режим припинення вогню.

Поблизу селища Катеринівка бойовики відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомляє "Громадське".

Неподалік Південного обстріляли позиції Об’єднаних сил із мінометів 82 калібру та великокаліберних кулеметів. Внаслідок цього один український військовий отримав бойове травмування. Його доставили до лікарні, стан здоров’я - задовільний.

Біля Старогнатівки бойовики обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, а біля селищ Тарамчук та Піски - ще й зі стрілецької зброї та станкового протитанкового гранатомета.

Поблизу Гнутового вони вели вогонь із великокаліберних кулеметів, а у передмісті Водяного, що на Приазов’ї, з ручних протитанкових гранатометів. У цьому ж напрямку було помічено інженерні обладнання бойовиками позицій військ.

Неподалік населеного пункту Мар'їнка бойовики вкотре обстріляли позиції українських військових. Внаслідок снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення, після чого загинув. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Окрім обстрілів, режим припинення вогню бойовики порушили й тим, що проводили інженерні роботи в напрямку лінії зіткнення. Зокрема, неподалік Залізного, Набережного та Водяного.

Станом на 7:00 13 березня бойовики чотири рази порушили режим тиші. Усі обстріли були поблизу Пісків. Стріляли бойовики з підствольних гранатометів та стрілецької зброї - без втрат серед українських військових.

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