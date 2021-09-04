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На Донбасі бойовики 15 разів порушували "тишу": дистанційно мінували територію й обладнували позиції

Внаслідок обстрілів бойовиків загинув один військовий
Бойовики за минулу добу, 8 квітня, 15 разів порушили режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Зокрема вони обстрілювали цивільну інфраструктуру, дистанційно мінували територію та обладнували позиції.
На Донбасі бойовики 15 разів порушували "тишу": дистанційно мінували територію й обладнували позиції Фото: uapress.info

Біля Пісків та Водяного на Приазов'ї бойовики стріляли з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє "Громадське". Неподалік Широкиного - з великокаліберних кулеметів, а біля Невельського - зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів біля Луганського.

Внаслідок обстрілів бойовиків загинув один військовий. У штабі запевняють, що українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, біля Водяного бойовики двічі здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури, передає пресцентр. А поблизу Широкиного підрозділи ЗСУ помітили облаштування позицій, у напрямку Зайцевого бойовики дистанційно мінували територію.

Про порушення "тиші" українська сторона повідомила місію ОБСЄ. З початку 9 квітня обстрілів не зафіксували.

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09 04 2021 09:11
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