На Донбасі бойовики 15 разів порушували "тишу": дистанційно мінували територію й обладнували позиції
Біля Пісків та Водяного на Приазов'ї бойовики стріляли з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє "Громадське". Неподалік Широкиного - з великокаліберних кулеметів, а біля Невельського - зі станкових протитанкових гранатометів.
Бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів біля Луганського.
Внаслідок обстрілів бойовиків загинув один військовий. У штабі запевняють, що українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.
Крім того, біля Водяного бойовики двічі здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури, передає пресцентр. А поблизу Широкиного підрозділи ЗСУ помітили облаштування позицій, у напрямку Зайцевого бойовики дистанційно мінували територію.
Про порушення "тиші" українська сторона повідомила місію ОБСЄ. З початку 9 квітня обстрілів не зафіксували.
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