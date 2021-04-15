На Донбасі бойовики 8 разів порушували тишу: стріляли в бік українських військових та обладнували позиції Неподалік Світлодарська та Золотого-4 бойовики здійснили обстріл позицій українських військових із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї

У зоні бойових дій на Донбасі вчора, 14 квітня, бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Обійшлося без втрат та поранень серед українських військовослужбовців.

Фото: з вільних джерел

Зокрема, неподалік Світлодарська та Золотого-4 бойовики здійснили обстріл позицій українських військових із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї, повідомили у пресслужбі штабу операції Об’єднаних сил. У напрямку населеного пункту Невельське бойовики відкривали вогонь із підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а біля селища Берегове - з великокаліберних кулеметів. Станом на 7:00 15 квітня обстрілів із боку бойовиків не зафіксовано. Біля Майорського 14 квітня бойовики двічі здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Поблизу Павлополя зафіксували проліт безпілотника бойовиків "Орлан-10" з перетином лінії зіткнення. Він був вчасно знешкоджений. Також бойовики продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 14 квітня передові підрозділи Збройних Сил зафіксували декілька випадків ведення бойовиками інженерних робіт. Зокрема, неподалік населеного пункту Крута балка Донецької області двічі зафіксували інженерні роботи з застосуванням окопних зарядів. Їх проводили з просуванням у бік підрозділів українських військових. Ще по одному випадку інженерного обладнання зафіксували на території Донецького аеропорту та поблизу Золотого-5. Про факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ. Читайте також: Бойовики скинули гранати біля Майорського: один боєць загинув, ще двох поранено

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