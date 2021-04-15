CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі вчора, 14 квітня, бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Обійшлося без втрат та поранень серед українських військовослужбовців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі бойовики 8 разів порушували тишу: стріляли в бік українських військових та обладнували позиції
Неподалік Світлодарська та Золотого-4 бойовики здійснили обстріл позицій українських військових із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї
Фото: з вільних джерел
Зокрема, неподалік Світлодарська та Золотого-4 бойовики здійснили обстріл позицій українських військових із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї, повідомили у пресслужбі штабу операції Об’єднаних сил.
У напрямку населеного пункту Невельське бойовики відкривали вогонь із підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а біля селища Берегове - з великокаліберних кулеметів. Станом на 7:00 15 квітня обстрілів із боку бойовиків не зафіксовано.
Біля Майорського 14 квітня бойовики двічі здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Поблизу Павлополя зафіксували проліт безпілотника бойовиків "Орлан-10" з перетином лінії зіткнення. Він був вчасно знешкоджений.
Також бойовики продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 14 квітня передові підрозділи Збройних Сил зафіксували декілька випадків ведення бойовиками інженерних робіт.
Зокрема, неподалік населеного пункту Крута балка Донецької області двічі зафіксували інженерні роботи з застосуванням окопних зарядів. Їх проводили з просуванням у бік підрозділів українських військових.
Ще по одному випадку інженерного обладнання зафіксували на території Донецького аеропорту та поблизу Золотого-5. Про факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 04 2021 10:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Франції вогнищами зігрівають виноградники від весняних заморозків
- ФОТО Садовий заявив, що в снігопаді у Львові винен він, і вийшов із лопатою його прибирати
- ФОТО Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий