На Донбасі бойовики 8 разів порушили тишу: стріляли з протитанкових гранатометів і кулеметів
Поблизу селища Світлодарськ бойовики відкривали вогонь у бік позицій українських військових із ручних та станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, повідомляє "Громадське". Поруч з Майорськом вони стріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Богданівки бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Широкиного вони стріляли з підствольних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У штабі не уточнили, чи відкривали українські військові вогонь у відповідь. Станом на 7:00 26 березня обстрілів з боку бойовиків не фіксували.
Нагадаємо, що Зеленський назвав підготовку до деокупації Донбасу одним із стратегічних завдань СБУ
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