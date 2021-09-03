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На Донбасі бойовики 9 разів порушили тишу, українські військові стріляли у відповідь - штаб

Обійшлося без утрат і поранень серед українських військовослужбовців
У зоні бойових дій на Донбасі 8 березня бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню.
На Донбасі бойовики 9 разів порушили тишу, українські військові стріляли у відповідь - штаб Фото: uapress.info

близу селища Луганське, що на Донеччині, бойовики за допомогою ручного протитанкового гранатомета здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2, повідомляє "Громадське".

А неподалік Водяного, що на Приазов’ї, та селища Піски бойовики відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поруч з Опитним бойовики стріляли з ручного протитанкового гранатомета та автоматичного станкового гранатомета, а в передмісті Золоте-4 - ще й зі стрілецької зброї.

У районі селища Лебединське бойовики обстрілювали українські позиції зі станкового протитанкового гранатомета.

На обстріли бойовиків українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь. Від початку цієї доби, 9 березня, уже зафіксували три порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу Красногорівки бойовики використали міномет 82-го калібру, а неподалік Пісків - відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

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09 03 2021 09:33
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