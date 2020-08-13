На Донбасі бойовики чотири рази порушили "тишу",через необережне поводження зі зброєю загинув військовий
Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, зазначає "Громадське".
Порушення перемир'я зафіксували поблизу Мар'їнки, Південного, Залізного та Красногорівки. У штабі обстріли називають провокативними, тому вогонь у відповідь не відкривали.
Загалом від початку нового перемир'я жоден з українських військових не дістав поранення і не загинув.
Водночас оперативно-тактичне угруповання "Північ" повідомляє, що 12 серпня під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю загинув український військовий. Обставини та причини смерті з'ясовує поліція та Військова служба правопорядку.
Місія ОБСЄ станом на вечір 11 серпня загалом нарахувала 262 порушення всеосяжного перемир'я від його початку 27 липня.
Загалом зафіксували 46 вибухів, два снаряди в польоті, три освітлювальних ракети та 211 черг і пострілів.
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