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На Донбасі бойовики чотири рази порушили "тишу",через необережне поводження зі зброєю загинув військовий

трат серед українських військових внаслідок обстрілів немає
Бойовики на Донбасі за минулу добу, 12 серпня, чотири рази порушили режим "тиші", вкотре порушивши всеосяжне перемир'я.
На Донбасі бойовики чотири рази порушили "тишу",через необережне поводження зі зброєю загинув військовий Фото: ОБСЄ

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, зазначає "Громадське".

Порушення перемир'я зафіксували поблизу Мар'їнки, Південного, Залізного та Красногорівки. У штабі обстріли називають провокативними, тому вогонь у відповідь не відкривали.

Загалом від початку нового перемир'я жоден з українських військових не дістав поранення і не загинув.

Водночас оперативно-тактичне угруповання "Північ" повідомляє, що 12 серпня під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю загинув український військовий. Обставини та причини смерті з'ясовує поліція та Військова служба правопорядку.

Місія ОБСЄ станом на вечір 11 серпня загалом нарахувала 262 порушення всеосяжного перемир'я від його початку 27 липня. 

Загалом зафіксували 46 вибухів, два снаряди в польоті, три освітлювальних ракети та 211 черг і пострілів.

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13 08 2020 09:07
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