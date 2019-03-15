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На Донбасі бойовики чотири рази за добу відкривали вогонь у режимі тиші, втрат немає

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано
Минулої доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, один раз застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. Ніхто з українських військових не постраждав.
На Донбасі бойовики чотири рази за добу відкривали вогонь у режимі тиші, втрат немає Фото: espreso.tv

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Богданівка, йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 15 березня.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": зі стрілецької зброї - поблизу селища Травневе; зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Луганське; з мінометів калібру 82 мм - біля села Катеринівка.

За даними розвідки, 14 березня одного окупанта поранено. 

"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, військові знищили БМП бойовиків на Донбасі.

Також, що військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.

 
 
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15 03 2019 09:35
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