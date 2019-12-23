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На Донбасі бойовики обстрілювали 8 разів: один військовий загинув, ще один поранений - штаб

Обстріли зафіксували поруч із Пісками, Красногорівкою, Талаківкою, Василівкою, Кримським, Новолуганським і Новгородським
У зоні бойових дій на Донбасі 22 грудня бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів загинув один український військовий, ще один дістав поранення.
На Донбасі бойовики обстрілювали 8 разів: один військовий загинув, ще один поранений - штаб Фото: EPA/UPG

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, повідомляє "Громадське".

Так, обстріли зафіксували поруч із Пісками, Красногорівкою, Талаківкою, Василівкою, Кримським, Новолуганським і Новгородським.

З початку 23 грудня у штабі не виявили вогневої активності бойовиків.

У зоні бойових дій на Донбасі 21 грудня бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, серед українських військових без втрат.

Нагадаємо, що наступний "нормандський саміт" прояснить питання дати виборів на Донбасі
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23 12 2019 09:47
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