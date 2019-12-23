CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі 22 грудня бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів загинув один український військовий, ще один дістав поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі бойовики обстрілювали 8 разів: один військовий загинув, ще один поранений - штаб
Обстріли зафіксували поруч із Пісками, Красногорівкою, Талаківкою, Василівкою, Кримським, Новолуганським і Новгородським
Фото: EPA/UPG
Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, повідомляє "Громадське".
Так, обстріли зафіксували поруч із Пісками, Красногорівкою, Талаківкою, Василівкою, Кримським, Новолуганським і Новгородським.
З початку 23 грудня у штабі не виявили вогневої активності бойовиків.
У зоні бойових дій на Донбасі 21 грудня бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, серед українських військових без втрат.
Нагадаємо, що наступний "нормандський саміт" прояснить питання дати виборів на Донбасі
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