На Донбасі бойовики тричі порушували режим тиші: стріляли зі зброї та запускали безпілотник

Минулося без втрат і поранень серед українських військовослужбовців

У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби, 9 червня, бойовики три рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили у пресштабі Операції об'єднаних сил, повідомляє "Громадське".

Так, у районі Новотошківського бойовики вели вогонь по позиціях українських військових зі стрілецької зброї. Неподалік Водяного вони стріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка військові Об’єднаних сил зафіксували проліт безпілотного літального апарату бойовиків типу "Орлан-10" із перетином лінії зіткнення. Безпілотника вчасно подавили засобами радіоелектронної боротьби.

Станом на 7:00 10 червня штаб зафіксував одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новгородського бойовики відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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