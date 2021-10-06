На Донбасі бойовики тричі порушували режим тиші: стріляли зі зброї та запускали безпілотник
Про це повідомили у пресштабі Операції об'єднаних сил, повідомляє "Громадське".
Так, у районі Новотошківського бойовики вели вогонь по позиціях українських військових зі стрілецької зброї. Неподалік Водяного вони стріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка військові Об’єднаних сил зафіксували проліт безпілотного літального апарату бойовиків типу "Орлан-10" із перетином лінії зіткнення. Безпілотника вчасно подавили засобами радіоелектронної боротьби.
Станом на 7:00 10 червня штаб зафіксував одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новгородського бойовики відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
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