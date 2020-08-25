На Донбасі поранені двоє українських військових унаслідок підривання на невідомому вибуховому пристрої

З початку поточної доби, станом на 12:00 в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано одну провокацію з боку російських найманців

"Сьогодні, 25 серпня, під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої", - йдеться у повідомленні.

Двоє українських військовослужбовців отримали поранення у вівторок, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook, вони госпіталізовані і нині перебувають у задовільному стані.

"Сьогодні, 25 серпня, під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Воїнів були оперативно доставлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Стан їхнього здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

На місці події для з'ясування причин та обставин працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України.

Як повідомлялося, з початку поточної доби, станом на 12:00 в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано одну провокацію з боку російських найманців: близько 8:00 вони застосували автоматичний станковий гранатомет у районі Хутора Вільного. Українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь.

За даними Міноборони, бойових втрат серед особового складу об'єднаних сил унаслідок обстрілу не було.

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