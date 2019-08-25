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На Донбасі сім порушень "тиші", ворог гатить із гранатометів і кулеметів

"Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї"
Російські окупанти від початку доби здійснили сім обстрілів на Донбасі. Один військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень.
На Донбасі сім порушень "тиші", ворог гатить із гранатометів і кулеметів Фото: slovoidilo.ua

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил. Ще два - в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Впродовж поточної доби під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення різних ступенів важкості. На жаль, під час евакуації до медичного закладу один з наших побратимів від отриманих поранень помер. Інші військовослужбовці доставлені на лікування до військових шпиталів", - поінформували в штабі.

Нагадаємо, що напередодні, 24 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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