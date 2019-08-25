На Донбасі сім порушень "тиші", ворог гатить із гранатометів і кулеметів

Російські окупанти від початку доби здійснили сім обстрілів на Донбасі. Один військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил. Ще два - в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Впродовж поточної доби під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення різних ступенів важкості. На жаль, під час евакуації до медичного закладу один з наших побратимів від отриманих поранень помер. Інші військовослужбовці доставлені на лікування до військових шпиталів", - поінформували в штабі.

Нагадаємо, що напередодні, 24 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.