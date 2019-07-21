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На Донбасі військові підірвалися на вибуховому пристрої: двоє загинули, ще двоє - поранені

Також унаслідок вибуху ще двоє військовослужбовців дістали поранення. Їх евакуювали до міської лікарні. Стан їхнього здоров’я - задовільний
У зоні бойових дій на Донбасі 21 липня четверо українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Двоє з них дістали поранення несумісні з життям і загинули на місці підриву.
На Донбасі військові підірвалися на вибуховому пристрої: двоє загинули, ще двоє - поранені Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

Це сталося близько 8:25 під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту у районі населеного пункту Щастя, повідомляє пресслужба штабу ООС.

Також унаслідок вибуху ще двоє військовослужбовців дістали поранення. Їх евакуювали до міської лікарні. Стан їхнього здоров’я - задовільний.

Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення. Про це домовились під час переговорів у Мінську.

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