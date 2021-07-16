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На Донбасі за добу постраждали 5 українських військових. Бойовики 8 разів порушували "тишу"

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли
Бойовики протягом 15 липня вісім разів порушували режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Внаслідок обстрілів п'ятеро українських військових дістали поранення та травмування.
На Донбасі за добу постраждали 5 українських військових. Бойовики 8 разів порушували "тишу" Фото: з вільних джерел

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил, пише "Громадське".

Так, троє військових отримали поранення, а двоє - бойове травмування. Їх доправили до госпіталю, стан здоров'я одного постраждалого - важкий, інших - задовільний.

У штабі зафіксували обстріли Нью-Йорка на Донеччині - там бойовики стріляли з артилерійських систем та мінометів. Також обстрілювали українські позиції біля Причепилівки, Новоолександрівки, Широкиного, Піщаного та Мар'їнки.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли.

На Луганщині 15 липня штаб зафіксував проліт безпілотника бойовиків типу "Орлан-10" із перетином лінії зіткнення. Проліт цього ж безпілотника зафіксували й зранку 16 липня.

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16 07 2021 12:10
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