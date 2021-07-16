На Донбасі за добу постраждали 5 українських військових. Бойовики 8 разів порушували "тишу"
Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил, пише "Громадське".
Так, троє військових отримали поранення, а двоє - бойове травмування. Їх доправили до госпіталю, стан здоров'я одного постраждалого - важкий, інших - задовільний.
У штабі зафіксували обстріли Нью-Йорка на Донеччині - там бойовики стріляли з артилерійських систем та мінометів. Також обстрілювали українські позиції біля Причепилівки, Новоолександрівки, Широкиного, Піщаного та Мар'їнки.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли.
На Луганщині 15 липня штаб зафіксував проліт безпілотника бойовиків типу "Орлан-10" із перетином лінії зіткнення. Проліт цього ж безпілотника зафіксували й зранку 16 липня.
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