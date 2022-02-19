На Донбасі загинув український військовий - він отримав осколкове поранення внаслідок обстрілу бойовиків
Про це повідомив пресштаб операції Об'єднаних сил, інформує Громадське.
Бойовики залучали для обстрілів артилерійські системи калібру 122 міліметрів, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем.
Крім того, на Донеччині зафіксували проліт безпілотника бойовиків (ймовірно, "Орлан-10") з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав несумісне з життям осколкове поранення.
У пресштабі також вказують, що бойовики продовжують вести артилерійський вогонь із населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків.
"Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб надалі звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців", - пояснили в штабі.
Минулої доби, 18 лютого, бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, - з них 52 рази із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї.
Нагадаємо, що бойовики обстріляли Станицю Луганську - снаряд влучив у дитсадок, у якому були діти. За попередніми даними, двоє працівників зазнали контузії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бойовики обстріляли Станицю Луганську - снаряд влучив у дитсадок, у якому були діти
- ФОТО Ведучими церемонії "Оскар-2022" стануть три актриси
- ФОТО Альпіністка з Черкас підкорила найвищу вершину Америки
- Книги про інновації та уяву 1
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей 1