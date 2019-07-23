На Донеччині розпочалися сутички біля окружної комісії: спостерігачі помітили розбіжності у протоколах
"Спостерігачі виявили ознаки порушень виборчого процесу, через що біля приміщення ОВК розпочалася протестна акція. Протестувальники встановили намети, а також почали підносити шини", — йдеться у повідомленні прес-служби регіональної поліції, інформують в "Громадське".
Як повідомляє громадянська мережа ОПОРА, спостерігачі помітили розбіжності у протоколах, які мають вони, з тими, які дільнична комісія №140065 передала окружкому.
"Спостерігачі вимагали, щоб голова ОВК зачитала в голос протокол і всі цифри, які у ньому зазначено, проте голова окружної комісії відмовилась це робити і спробувала покинути приміщення. Спостерігачі спробували зупинити її фізично, заблокувавши двері", — йдеться у повідомленні.
Фото: Національна поліція
Фото: Національна поліція
Поліція порушила справу за ч.3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права, яке вплинуло на результати виборів) Кримінального кодексу.
Згідно з даними ЦВК, на окрузі №50 після підрахунку 97,34% бюлетенів лідирує представник "Опозиційного блоку" Руслан Требушкін, він випереджає самовисуванця Андрія Аксьонова на 641 голос, або на 1,01%.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія України опрацювала 95,48% протоколів на дострокових парламентських виборах.
Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активністьвиборців на парламентських виборах в Україні.
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