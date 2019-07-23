На Донеччині розпочалися сутички біля окружної комісії: спостерігачі помітили розбіжності у протоколах

У Покровську Донецької області через помічені розбіжності у протоколах біля окружної виборчої комісії №50 сталися сутички, поліція направила додаткові загони

Правоохоронці направили до ОВК додаткові загони для забезпечення правопорядку. Учасники акції вимагають чесного підрахунку голосів.

"Спостерігачі виявили ознаки порушень виборчого процесу, через що біля приміщення ОВК розпочалася протестна акція. Протестувальники встановили намети, а також почали підносити шини", — йдеться у повідомленні прес-служби регіональної поліції, інформують в "Громадське".

Як повідомляє громадянська мережа ОПОРА, спостерігачі помітили розбіжності у протоколах, які мають вони, з тими, які дільнична комісія №140065 передала окружкому.

"Спостерігачі вимагали, щоб голова ОВК зачитала в голос протокол і всі цифри, які у ньому зазначено, проте голова окружної комісії відмовилась це робити і спробувала покинути приміщення. Спостерігачі спробували зупинити її фізично, заблокувавши двері", — йдеться у повідомленні.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Поліція порушила справу за ч.3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права, яке вплинуло на результати виборів) Кримінального кодексу.

Згідно з даними ЦВК, на окрузі №50 після підрахунку 97,34% бюлетенів лідирує представник "Опозиційного блоку" Руслан Требушкін, він випереджає самовисуванця Андрія Аксьонова на 641 голос, або на 1,01%.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія України опрацювала 95,48% протоколів на дострокових парламентських виборах.

Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активністьвиборців на парламентських виборах в Україні.

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