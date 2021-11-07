На фондовому ринку поповнення: єврооблігації Укрексіму, МХП, "Нафтогазу", ДТЕК ВДЕ і "Vodafone Україна"
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"
На внутрішньому ринку можна буде купити доларові папери Укрексімбанку (погашення - січень-2025, купон - 9,75%), МХП (травень-2024 , 7,75%), "Нафтогазу" (липень-2022, 7,375%), "Vodafone Україна" (лютий-2025, 6,2%).
Крім того допущені до торгівлі в Україні єврооблігації в євро ДТЕК ВДЕ з погашенням в листопаді 2024 року зі купоном 8,5% річних.
Повідомляється, що ці папери мають намір включити до біржового списку фондової біржі "Перспектива".
Після цих рішень число допущених до обігу в Україні цінних паперів іноземних емітентів, згідно з реєстром Комісії, досягло 44.
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