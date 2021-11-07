Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

На фондовому ринку поповнення: єврооблігації Укрексіму, МХП, "Нафтогазу", ДТЕК ВДЕ і "Vodafone Україна"

Допущені до торгівлі в Україні єврооблігації в євро ДТЕК ВДЕ з погашенням в листопаді 2024 року зі купоном 8,5% річних
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила допустити до обігу в Україні єврооблігації п'яти українських компаній, випущені через іноземних емітентів.
На фондовому ринку поповнення: єврооблігації Укрексіму, МХП, "Нафтогазу", ДТЕК ВДЕ і "Vodafone Україна" Фото: Інтерфакс

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна" 

На внутрішньому ринку можна буде купити доларові папери Укрексімбанку (погашення - січень-2025, купон - 9,75%), МХП (травень-2024 , 7,75%), "Нафтогазу" (липень-2022, 7,375%), "Vodafone Україна" (лютий-2025, 6,2%). 

Крім того допущені до торгівлі в Україні єврооблігації в євро ДТЕК ВДЕ з погашенням в листопаді 2024 року зі купоном 8,5% річних. 

Повідомляється, що ці папери мають намір включити до біржового списку фондової біржі "Перспектива". 

Після цих рішень число допущених до обігу в Україні цінних паперів іноземних емітентів, згідно з реєстром Комісії, досягло 44.

Читайте також: Україну незабаром можуть включити до впливового індексу держоблігацій

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 07 2021 16:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як боротися з олігархами. Американські практики

Як боротися з олігархами. Американські практики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.