На фондовому ринку поповнення: єврооблігації Укрексіму, МХП, "Нафтогазу", ДТЕК ВДЕ і "Vodafone Україна"

Допущені до торгівлі в Україні єврооблігації в євро ДТЕК ВДЕ з погашенням в листопаді 2024 року зі купоном 8,5% річних

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила допустити до обігу в Україні єврооблігації п'яти українських компаній, випущені через іноземних емітентів.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

На внутрішньому ринку можна буде купити доларові папери Укрексімбанку (погашення - січень-2025, купон - 9,75%), МХП (травень-2024 , 7,75%), "Нафтогазу" (липень-2022, 7,375%), "Vodafone Україна" (лютий-2025, 6,2%).

Крім того допущені до торгівлі в Україні єврооблігації в євро ДТЕК ВДЕ з погашенням в листопаді 2024 року зі купоном 8,5% річних.

Повідомляється, що ці папери мають намір включити до біржового списку фондової біржі "Перспектива".

Після цих рішень число допущених до обігу в Україні цінних паперів іноземних емітентів, згідно з реєстром Комісії, досягло 44.

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