На триденному заході зібралися представники близько 90 країн і міжнародних організацій.

У п'ятницю, 13 вересня, на форумі з питань безпеки в Пекіні представники оборонних відомств Китаю й росії розкритикували Захід.

Про це повідомляє Reuters.

У широкій промові на щорічному форумі “Сяншань” міністр оборони Китаю Дун Цзюнь заявив, що Пекін посилюватиме військові зв'язки зі своїми сусідами й, зокрема, з країнами, що розвиваються.

"Великі країни повинні взяти на себе провідну роль у глобальній безпеці… Утриматися від залякування малих і слабких", - сказав Дун, ймовірно, завуальовано критикуючи США,

У "багатополярному" світі "ніхто не може дозволити собі бути спостерігачем", додав він.

"Країни, незалежно від того, великі вони чи малі, розвинені чи ті, що розвиваються, повинні мати рівне право брати участь у міжнародних справах і заявляти про свої потреби, а також відстоювати свої законні права й інтереси", - наголосив китайський міністр.

Дун виступив з промовою перед представниками 90 країн і міжнародних організацій на ретельно організованому триденному форумі, який завершується в суботу, 14 вересня.

На думку китайського міністра, для вирішення регіональної напруженості країни регіону повинні “шукати сили через єдність і покладатися на себе у забезпеченні власного миру”.

"Ми повинні відкинути зарозумілість і упередження, ніколи не втручатися у внутрішні справи інших країн, ніколи не порушувати права та інтереси інших країн", - сказав він.

Зауваження Дуна з'явилися на тлі поліпшення комунікації між американськими й китайськими військовими, попри зростання напруженості навколо Південно-Китайського моря, Тайваню й занепокоєння Вашингтона тісними відносинами Пекіна з Москвою на тлі російського вторгнення в Україну.

Деякі дипломати й аналітики в кулуарах конференції уважно стежать за ознаками подальшого прогресу у військових контактах між США і Китаєм.

Штати на форумі представляє заступник помічника міністра оборони США у справах Китаю, Тайваню і Монголії Майкл Чейз. Він також очолить американську делегацію на переговорах з китайськими військовими колегами після форуму.

Хоча деякі країни регіону відправили на форум міністрів оборони, західні держави, як правило, відправляють делегації нижчого рівня, віддаючи перевагу щорічному діалогу Шангрі-Ла в Сінгапурі для обговорення ключових питань безпеки.

Заступник міністра оборони рф Алєксандр Фомін був більш відвертим у критиці, заявивши у своєму виступі, що США намагаються стримати Китай і росію, готуючись до війни в Азії, створюючи нові блоки безпеки.

"росія і Китай виступають за створення справедливого, багатополярного світового порядку, заснованого на рівності й взаємній повазі", - сказав він.

"Щоб створити умови для примусу росії до переговорів на основі київських формул, країни НАТО планують ввести війська в Україну. Це небезпечна гра, яка може призвести до прямого конфлікту ядерних держав", - додав Фомін.

Країни НАТО неодноразово заявляли, що не планують вводити війська в Україну.

Риторика Фоміна контрастує з баченням Пекіна, який публічно намагається позиціонувати себе як “відповідального міжнародного посередника у врегулюванні кризових ситуацій”.