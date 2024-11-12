На Гаїті під час заходу на посадку обстріляли літак з США, поранено бортпровідницю

Медіа повідомляють про різку ескалацію насильства в країні.

Рейс Spirit Airlines, який намагався приземлитися в Порт-о-Пренсі, Гаїті, був обстріляний у понеділок і був змушений відхилитися від курсу, що стало ознакою різкої ескалації насильства, яке охопило країну.

Про це пише The New York Times.

У понеділок авіакомпанія повідомила, що літак JetBlue, який вилітав із Порт-о-Пренса, також постраждав від кулі, хоча це було встановлено лише після того, як літак благополучно приземлився в Нью-Йорку.

Рейс 951 авіакомпанії Spirit Airlines, який вилетів із Форт-Лодердейла в міжнародний аеропорт Туссен-Лувертюр у Порт-о-Пренсі, був перенаправлений до Сантьяго в Домініканській Республіці, де перевірка виявила діри, схожі на кульові отвори, повідомляє Томмі Флетчер, речник авіакомпанії.

Рейс благополучно приземлився об 11:30 ранку. Два інші рейси, що прямували до Порт-о-Пренса, також були перенаправлені, повідомило Федеральне управління авіації.