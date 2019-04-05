На Гаваях чоловік впав у кратер вулкану, коли робив селфі. Він пролетів 21 метр, але вижив
За словами очевидців, 32-річний військовий, ім’я якого не називають, хотів зробити селфі і переліз через огорожу. Під його ногами обвалився ґрунт і він пролетів 70 футів (близько 21 метра — ред.) крутим схилом, повідомляє "Громадське".
Військовому вдалося зачепитися за виступ, що врятувало його від падіння в лаву. Через декілька годин рятувальники знайшли його живим. На гелікоптері його доправили у лікарню. Спочатку повідомлялося, що чоловік у критичному стані, але пізніше лікарі заявили, що його стан стабільний.
Представник армії США розповів, що чоловік прибув на Гаваї для участі у навчаннях.
Адміністрація Гавайського вулканічного національного парку оприлюднила заяву, в якій наголошується, що відвідувачам категорично заборонено перелазити через бар’єри.
За даними Геологічної служби США, вулкан Кілауеа — найактивніший вулкан у світі, з 1983 року він регулярно вивергає лаву. В останній раз виверження сталося в минулому році, тоді лава розтіклася на площі 22 квадратних метри і знищила близько 700 будівель.
Нагадаємо, що у Великому каньйоні загинув турист, коли робив фото.
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