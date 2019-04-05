На Гаваях чоловік впав у кратер вулкану, коли робив селфі. Він пролетів 21 метр, але вижив

Представник армії США розповів, що чоловік прибув на Гаваї для участі у навчаннях.

На Гаваях американський військовий впав у кратер вулкану Кілауеа, коли хотів зробити селфі на фоні його кальдери (котловини). Чоловік пролетів 21 метр, але залишився живим.

За словами очевидців, 32-річний військовий, ім’я якого не називають, хотів зробити селфі і переліз через огорожу. Під його ногами обвалився ґрунт і він пролетів 70 футів (близько 21 метра — ред.) крутим схилом, повідомляє "Громадське".

Військовому вдалося зачепитися за виступ, що врятувало його від падіння в лаву. Через декілька годин рятувальники знайшли його живим. На гелікоптері його доправили у лікарню. Спочатку повідомлялося, що чоловік у критичному стані, але пізніше лікарі заявили, що його стан стабільний.