На гроші ЄС Орбан роками будував тисячі проєктів, які не мали сенсу – CNN

Серед таких проєктів – кільцева розв'язка посеред поля, що нікуди не веде.

На заході Угорщини посеред полів знаходиться кругове перехрестя. Це розв’язка вартістю 1,5 млн євро, збудована на кошти ЄС. Логістичний термінал та залізниця так і не були підведені, хоча уряд Віктора Орбана обіцяв це зробити, коли отримував кошти під проєкт.

Роботи над кільцевою розв'язкою розпочалися протягом поточного бюджетного періоду ЄС, який триває до 2027 року. Планувалося, що кільцева розв'язка допоможе обслуговувати контейнерний термінал на новій залізничній лінії. А залізниця, у свою чергу, мала допомогти перевозити товари з Адріатичного узбережжя по Центральній Європі. Урочисту церемонію старту будівництва залізниці провели ще 2021 року за участі міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярта, але за ці роки там так і не почали прокладати залізничні колії.

"Через роки після будівництва розв'язки залізниці досі немає. Натомість кільцева розв'язка лежить невикористаною в полі, чекаючи, поки угорський уряд побудує залізницю, яка зробить її корисною", - йдеться у статті.

Критики Віктора Орбана називають цей проєкт символом економічної системи, вибудованою чинним урядом. Вони кажуть, що Орбан одночасно демонізував ЄС та приймав від нього кошти на фінансування сумнівних проєктів. "Значна частина цих коштів надійшла від ініціатив, спрямованих на допомогу біднішим, новішим членам блоку, багато з яких колись були частиною Варшавського договору. Завдяки коштам вони мають наздогнати своїх багатших сусідів", - пише автор. Кільцева розв'язка поблизу Залаегерсега, про яку вперше повідомив угорський розслідувальний сайт Atlatszo, є одним із десятків тисяч проектів в Угорщині, які отримали фінансування від ЄС з моменту приходу до влади Віктора Орбана. Тібор Наврачіш, міністр регіонального розвитку, минулого року заявив парламенту Угорщини, що ЄС профінансував 52 000 проектів у країні протягом бюджетного періоду 2014-2020 років.

Директор Будапештського центру дослідження корупції Іштван Янош Тот сказав CNN, що кільцева розв'язка є яскравим прикладом "білого слона" – будівельного проєкту, який є дорогим у будівництві та часто в обслуговуванні, але який не має цінності. Кільцева розв'язка поблизу Залаегерсега – не єдиний незавершений або некорисний проєкт в Угорщині, який отримав фінансування від ЄС. Сереж інших називають фінансування на розвиток лісів, який насправді не існує у визначених прожктами місцях, або ж "оглядова вежа" для туристів заввишки 1 метр.