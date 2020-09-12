На Харківщині прокуратура через суд домоглася скасування закупівель дизпалива для "швидких" за скороченою

Господарський суд Харківської області задовольнив у повному обсязі позов місцевої прокуратури №1, яка оскаржила результати тендеру із закупівлі дизпалива на суму майже 7 млн грн для комунального некомерційного підприємства облради "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Як повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури суд визнав незаконним і скасував рішення тендерного комітету, а також визнав недійсним договір на закупівлю дизпалива. "Встановлено, що замовником ("Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" - ІФ) без наявних на те підстав, передбачених п.3 ч.2 ст.35 Закону України "Про державні закупівлі", визначена переговорна (скорочена) процедура щодо предмета закупівлі. надалі з одним з ТОВ було укладено договір на закупівлю дизельного палива сумою майже 7 млн грн, що порушує вимоги чинного законодавства", - йдеться в повідомленні. Рішення суду не набрало законної сили, його можна оскаржити в апеляційному порядку. Читайте також: У центрі Одеси вимагають відставки начальника поліції та обласного прокурора, – ФОТО

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