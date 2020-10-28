На Харківщині стався вибух на газорозподільній станції: двоє людей загинули та 9 постраждали

У селі Березівське у Харківській області об 11:35 стався вибух на газорозподільній станції. Наразі відомо про двох загиблих та 9 постраждалих.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій Харківської області.

Внаслідок вибуху частково зруйнувалася будівля станції. На місці працюють рятувальники та поліція.

Як повідомляють правоохоронці області, поліція отримала повідомлення про вибух об 11:47. На станції стався вибух природного газу без подальшого загоряння. Задимлення склало приблизно 200 м². Усі обставини події з'ясовуються.

Фото: Нацполіція

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст. 273 Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею — ув'язнення від 2 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

А рятувальники об 13:30 ліквідували пожежу.

Фото: ДСНС Харківської області

Як розповіла «Суспільному» речниця «Харківгаз» Ольга Клименко, вибух стався під час планових робіт газовиків, на місце виїхав головний інженер підприємства.

Голова Дергачівської райдержадміністрації Володимир Усов розповів, що через вибух тимчасово немає газопостачання до двох сіл: Пересічне та Вільшани.

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